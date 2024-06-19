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США увеличат количество площадок для тренировки украинских пилотов

В Европе увеличится количество площадок для тренировки украинских пилотов. На данный момент подготовка проводится в американском штате Аризона и в Дании, однако будет налажено и обучение в других местах, которые готовятся в Европе.

Программа рассчитана на длительный срок. Ранее в Киеве обвинили американских союзников в намеренном затягивании обучения. А генсек НАТО проговорился, что воевать на F-16 в Украине на самом деле будут натовские пилоты. Похоже, тренировочные программы - лишь повод для присутствия американских военнослужащих на европейских объектах.

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