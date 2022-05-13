США продолжают наращивать военное присутствие в Европе. Парламент Греции проголосовал за поправки в договор о взаимном оборонном сотрудничестве между Афинами и Вашингтоном, несмотря на сопротивление оппозиции. В течение пяти лет США увеличат вдвое число военных баз в Греции - с четырех до восьми. Соглашение действовать будет пять лет, а затем станет бессрочным, если ни одна из стран не пожелает его разорвать.



Как прокомментировал обновленное соглашение премьер-министр Греции, документ превращает страну в главного партнера Америки в регионе.

А оппоненты власти заявили: договор исторически ущербный для суверенных прав государства. По сути, из Греции делают плацдарм для вовлечения в военные планы США и НАТО.