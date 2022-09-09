ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

США увеличат военное присутствие в странах Балтии

США увеличат военное присутствие в странах Балтии. Об этом сообщил глава Минобороны Эстонии по итогам беседы с главой Пентагона на авиабазе Рамштайн в Германии.

Ллойд Остин подтвердил, что Вашингтон в ближайшее время увеличит ротацию американских подразделений и проведение учений в Прибалтике. Подробностей пока не сообщается.

Сейчас в Германии проходят военные маневры с участием армии США "Скрещенные сабли".


Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все