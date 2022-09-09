США увеличат военное присутствие в странах Балтии. Об этом сообщил глава Минобороны Эстонии по итогам беседы с главой Пентагона на авиабазе Рамштайн в Германии.

Ллойд Остин подтвердил, что Вашингтон в ближайшее время увеличит ротацию американских подразделений и проведение учений в Прибалтике. Подробностей пока не сообщается.

Сейчас в Германии проходят военные маневры с участием армии США "Скрещенные сабли".



