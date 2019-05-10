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США увеличили пошлины для китайских товаров до 25 %

Новый виток торговой войны между США и Китаем. Вашингтон сегодня более чем вдвое - с 10-ти до 25-ти процентов - увеличил пошлины на ряд китайских товаров. В списке около шести тысяч наименований, в том числе машины и телевизоры. Пошлины затронутпродукцию на общую сумму в $200 млрд. Лидер США Дональд Трамп объяснил это тем, что Пекин сорвал соглашение по торговле, которое практически было готово к подписанию. В Китае уже заявили, что примут ответные меры.


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