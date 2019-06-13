США в ближайшее время могут вернуть в Мексику более 50 тысяч мигрантов

Страны договорились по вопросу миграционной политики. Беженцы, стремящиеся получить убежище в Штатах, будут дожидаться решения у себя на родине. На фоне ужесточения борьбы с нелегальной миграцией в самой Мексике фиксируется рекордное число запросов на предоставление убежища. Ранее Вашингтон пригрозил Мехико введением 5-процентных пошлин на все мексиканские товары, если поток нелегалов не снизится.