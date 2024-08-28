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США включили Молдову и Румынию в схемы перевозки биоматериалов из Украины, а ВСУ готовятся к применению химических боеприпасов
США втягивают в свои лабораторные схемы все больше стран. По сообщениям Минобороны России, Вашингтон начал активно включать Молдову и Румынию в схемы перевозки биоматериалов из Украины. Их направляли из украинского Центра общественного здоровья в западные лаборатории, которые связаны с Пентагоном. Подобная тактика позволяет скрыть конечного получателя и отвести подозрения.
Тем временем военнослужащих ВСУ готовят к применению химических боеприпасов с помощью западного оружия. Как сообщили в Минобороны России, имеются данные об импорте киевским режимом химических реагентов и средств защиты. Ранее в одном из тайников ВСУ были обнаружены вещества, которые содержат нитрат таллия и тактические смеси. В ведомстве отметили высокую токсичность этих веществ и их потенциальное использование для диверсий.
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