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США во власти непогоды: торнадо и наводнение
Непогода в США. В одной части - наводнение. Зафиксированы первые жертвы. Это 4 человека. Сильный шторм накрыл город Нэшвилл. Ливни застали многих жителей врасплох. Не обошлось без жертв и в Индиане. Там пронесся мощный торнадо. От поваленного дерева скончался мужчина. Еще нескольким людям понадобилась медицинская помощь. Сильный ветер срывал крыши с домов и с корнем вырывал деревья.
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