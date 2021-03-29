США во власти непогоды: торнадо и наводнение

Непогода в США. В одной части - наводнение. Зафиксированы первые жертвы. Это 4 человека. Сильный шторм накрыл город Нэшвилл. Ливни застали многих жителей врасплох. Не обошлось без жертв и в Индиане. Там пронесся мощный торнадо. От поваленного дерева скончался мужчина. Еще нескольким людям понадобилась медицинская помощь. Сильный ветер срывал крыши с домов и с корнем вырывал деревья.