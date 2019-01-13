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США во власти снежного шторма

Жертвами стихии стали уже пять человек. Сотни дорог оказались заблокированы, а многие населенные пункты фактически отрезаны от внешнего мира. Кроме того, из-за непогоды отменены сотни авиарейсов. Сейчас шторм движется по направлению к Вашингтону. Власти готовятся к транспортным коллапсам и возможному отключению электричества.

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