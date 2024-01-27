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США разместят ядерное оружие в Великобритании, сообщает британская газета The Telegraph

США планируют разместить в Великобритании ядерное оружие впервые за 15 лет. Такой информацией располагает газета The Telegraph. Журналисты ссылаются на документы Минобороны США, размещенные на сайте госзакупок Соединенного Королевства. В них говорится о необходимости приобрести средства баллистической защиты и гидравлические рампы в рамках подготовки к предстоящей ядерной миссии в Великобритании.

Размещение ядерных боеприпасов предполагается на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк. Именно туда США готовятся перебросить более полусотни самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие. Пентагон, Минобороны Великобритании и канцелярия премьера отказались от комментариев.

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