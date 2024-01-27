США разместят ядерное оружие в Великобритании, сообщает британская газета The Telegraph

США планируют разместить в Великобритании ядерное оружие впервые за 15 лет. Такой информацией располагает газета The Telegraph. Журналисты ссылаются на документы Минобороны США, размещенные на сайте госзакупок Соединенного Королевства. В них говорится о необходимости приобрести средства баллистической защиты и гидравлические рампы в рамках подготовки к предстоящей ядерной миссии в Великобритании.