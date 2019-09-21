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США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров

Американские власти временно отменили введенные в прошлом году торговые пошлины более чем на четыре сотни китайских товаров, просто часть товаров можно приобрести только у китайских производителей. В их числе - пластиковые трубочки, собачьи поводки, поилки для домашних животных и гирлянды для рождественских елок.

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