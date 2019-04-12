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США временно разместят систему ПРО в Румынии

Решение принято по запросу НАТО. Связано это с техническими работами и модернизацией уже существующего комплекса. Новая система ТЭД может перехватывать баллистические ракеты в атмосфере или за ее пределами. Отметим, американские системы ПРО в скором времени могут также появиться в Южной Корее как ответ на ядерные испытания КНДР.

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