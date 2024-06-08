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США ввели новые правила использования ядерного оружия
США изменят стратегию по ядерному оружию с упором на соперничество. Джо Байден внес изменения в условия применения Америкой ядерного оружия.
По словам его помощника, это вызвано стратегическими геополитическими переменами. Как заявлено, в новых условиях Штатам следует учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала КНР. При этом существует необходимость сдерживания России, Китая и Северной Кореи одновременно. Соответственно, новые правила требуют от Вашингтона увеличения запасов ядерного оружия, а также необходимости быстрее реагировать на внешние угрозы.
Новый регламент применения ядерного оружия, очевидно, знаменует собой изменение военной политики США, а потому лежит в русле глобальной эскалации и способствует росту угрозы полномасштабной ядерной войны.
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