США ввели новые правила использования ядерного оружия

США изменят стратегию по ядерному оружию с упором на соперничество. Джо Байден внес изменения в условия применения Америкой ядерного оружия.

По словам его помощника, это вызвано стратегическими геополитическими переменами. Как заявлено, в новых условиях Штатам следует учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала КНР. При этом существует необходимость сдерживания России, Китая и Северной Кореи одновременно. Соответственно, новые правила требуют от Вашингтона увеличения запасов ядерного оружия, а также необходимости быстрее реагировать на внешние угрозы.