США ввели новые санкции в отношении 12-ти российских компаний за вовлеченность в деятельность, направленную против нацбезопасности и международных интересов Штатов. Об этом говорится в приказе Министерства торговли, который вступает в силу сегодня. Компаниям запрещается продажа или передача любых американских технологий и товаров. Нарушителям грозят повторные санкции.