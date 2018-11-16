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США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии

США ввели санкции за грубые нарушения прав человека против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. В черный список попали генконсул королевства в Стамбуле и советник наследного принца.

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