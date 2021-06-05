США выдают гранты на борьбу с "дезинформацией" в Украине

Пример того, как гранты стекаются на борьбу с неудобным мнением в Украине. Контроль свободы слова уже привел к закрытию ряда неугодных СМИ и интернет-площадок. Этого оказалось недостаточно. Посольство США в Украине щедро вознаградит неправительственные организации за борьбу с так называемой дезинформацией и вредоносными нарративами в соцсетях и СМИ. Общий бюджет грантов $ 700 тыс. Кроме работы с украинской аудиторией, обладатели грантов также будут координировать работу медиа и проводить тренинги для представителей государственных структур. А к его реализации могут быть привлечены организации из-за рубежа, в том числе и американские.

