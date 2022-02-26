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США выделили 5 млн долларов для украинских НКО

Вот как зарождалось и распространялось зло.

Американский национальный фонд в поддержку демократии в 2021 году выделил более 5 миллионов долларов для украинских некоммерческих организаций.
На эти средства, как заявлено в отчете организации, предполагалось поддерживать независимые СМИ, осуществлять правозащитную деятельность и способствовать укреплению демократии, в том числе и в Донбассе.

С 2014 по 2021 год США перечислили украинской стороне 3 миллиарда 300 миллионов долларов.
Эта сумма подразумевает, в том числе, военную и финансовую поддержку. Украина оказалась на первом месте в Восточной Европе по объему оказываемой Вашингтоном иностранной помощи.

Такая "благотворительная" помощь оказывалась и фондам, некогда существовавшим и на нашей территории. Прикрываясь демократией и свободой слова, они отбирали людей, которые в пиковый момент выступят в роли получателей денег, которые потом уйдут на раскачку и поддержку бунта.


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