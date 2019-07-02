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США выделят 4,6 миллиарда долларов для решения проблем на границе с Мексикой

Закон подписал президент Трамп, сообщили на странице "Твиттер" Белого дома. Отмечается, что документ предполагает жесткие стандарты работы центров временного содержания нелегальных мигрантов. Ранее возмущение в обществе вызвали условия пребывания в подобном пункте в Техасе. Там сотни детей находились без доступа к чистой одежде, воде и мылу.

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