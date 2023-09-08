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США выделят новый пакет военной помощи Украине на 600 млн долларов
Поездка Энтони Блинкена в Киев прошла не зря. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 600 миллионов долларов. Он предполагает закупки боеприпасов для РСЗО HIMARS и артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы, разминирования, услуг техобеспечения и интеграции ПВО.
В военном ведомстве также отчитались, что США предоставили Киеву военную помощь на сумму 44 миллиарда и 400 миллионов долларов, при этом почти 44 миллиарда были выделены с конца февраля 2022-го.
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