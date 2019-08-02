США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

США сегодня официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон мотивировал свои действия тем, что Москва нарушает положения ключевого для европейской безопасности соглашения. И тем, что Китай, который обладает соответствующим военным потенциалом, не принимает в договоре участие. Теперь мир замер в ожидании - каковы дальнейшие шаги США. Уже появились сообщения, что в августе Пентагон начнет испытания ракеты, которую соглашение запрещало.