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США выведут из Германии более 12 тысяч солдат и офицеров
12 тысяч своих военных Штаты выведут из Германии. Об этом уже поставлены в известность немецкие власти. Правда, сроков передислокации еще нет, а решение может быть пересмотрено. Также известно, что половина джи-ай останется в Европе - какую-то часть военных предполагают перебросить в Польшу. Накануне официальная Варшава уже отказалась от идеи размещать свои новые истребители F-35 у границы с Россией. Поляки опасаются, что характеристики этих новых машин сможет узнать российская разведка. Варшава еще несколько месяцев тому назад объявила о готовности купить у американцев 32 новых истребителя на сумму 4,5 миллиарда долларов.
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