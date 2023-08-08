США взялись за обучение сербской молодежи

Американское посольство в Белграде объявило сбор заявок на организацию двух тренингов "для развития лидерского потенциала" у молодежи Сербии.

Темы курсов - "Гражданская активность" и "Экономическое развитие". На проведение занятий выделяется 75 тыс. долларов. Американские специалисты подчеркивают, что в семинарах должно быть не менее 60 % участников из различных частей Сербии, остальных планируют набрать из представителей Боснии и Герцеговины и Черногории.