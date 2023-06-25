США заинтересованы в новых технологиях для военного превосходства

Деньги на воздух, а еще сушу, море и космос. Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США готово потратить миллион долларов на "переосмысление будущего в сфере ведения боевых действий" в четырех средах. При этом подчеркивается, что конечная цель программы - "поддержать военное превосходство США" в будущем. В частности, управление Минобороны США планирует заключить контракт со специалистами, которые занимаются разработкой революционных военных технологий.