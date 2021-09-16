Антисанитария и термоодеяла из фольги - США захлестнула миграционная волна. Власти с рекордным наплывом беженцев не справляются. Более 4 тысяч нелегалов ждут депортации в районе международного моста в Техасе после пересечения американской границы. Объекты временного содержания переполнены. Стремятся попасть в США и мигранты, находящиеся на территории Мексики. Тысячи выходцев из стран Центральной Америки объявили голодовку с требованием предоставить им возможность беспрепятственно пересечь страну.