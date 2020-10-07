США захлестнула волна банкротств. С начала года их количество выросло на треть. Сильнее всего пандемия коронавируса ударила по малому бизнесу. В первом полугодии на банкротство в США подали около сотни компаний с обязательствами свыше 50 миллионов долларов. Мощную регрессию эксперты предрекают и Германии - крупнейшей экономике Европы. По оценке аналитиков, в этом году в стране разорятся около 30 тысяч местных компаний. Что наполовину больше, чем в 2019-м.