Вашингтон готовится снимать сливки на Западе от своей санкционной политики. США собираются заменить российские поставки нефти своими. Ежедневно свыше 1 миллиона баррелей будут отправляться из американских портов в европейские страны. Естественно, все это сопровождается риторикой о спасении Запада и "манной небесной" от Белого дома. Мол, это поможет снизить мировые цены на энергоносители, которые взвинтили именно американские биржевые спекулянты. А до этого все европейские контракты с Россией заставили расторгнуть и перевели продажи на эти самые биржи. Потолок цен на российскую нефть, установленный в странах шатающейся "Большой семерки", начнет действовать с 5 декабря. А с 5 февраля ограничения распространятся и на другие нефтепродукты. Вот так США и делают деньги. И ни о какой демократии, рыночных отношениях, свободах и правах речи уже давно не идет. Только бизнес.