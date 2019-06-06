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США запретили круизы на Кубу
Накануне Вашингтон ужесточил санкции против Острова свободы. Теперь американцам запрещено приезжать туда по студенческому обмену, а также на круизных лайнерах и корпоративных самолетах. Почти 800 тысяч бронирований вынужденно аннулируют. Кроме путешественников, страдает и местный бизнес. Гавана живет в основном благодаря туристам, а прекращение круизных поездок снизит их поток.
Кроме того, Штаты готовы увеличить пошлины на китайские товары. Причем как минимум на 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп заверил, что это произойдет в нужное время. Окончательное решение он озвучит в конце июня после саммита "Большой двадцатки". Напомним, отношения Пекина и Вашингтона ухудшились после провала переговоров в мае и последующего повышения пошлин на китайские товары, что вызвало ответную реакцию Китая.
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