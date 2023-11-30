США зарабатывают на военной помощи Киеву

Откровенно зарабатывающих на войне не жалуют. Германия с начала вооруженного конфликта в Украине рекордно нарастила объемы производства в компаниях ВПК.

Преуспевают же в этих технологиях Соединенные Штаты.

Большая часть американской военной помощи, предназначенной для Украины, тратится в США. Автор статьи в "Вашингтон Пост" назвал это "самым сокровенным секретом".

Деньги, которые американские законодатели одобряют для вооружения ВСУ, не идут напрямую Киеву, а используются Штатами для создания нового оружия или для замены оружия, отправленного украинцам из американских запасов.

"Политико" уточняет: с 2022-го американские штаты получили 24 млрд долларов. Больше всего инвестиций у Пенсильвании и Аризоны.

Еще одна удивительная структура - Европейский фонд мира. Фонд был предусмотрен для обеспечения военных поставок правительствам государств в зонах конфликтов. В первую очередь в странах Африки и Ближнего Востока. В 2022-м свои "миротворческие усилия" ЕС перекинул на Украину. Теперь же внимание вновь переключается на Ближний Восток.

В этой ситуации Литва уменьшит помощь Украине, если ЕС уменьшит платежи Вильнюсу из европейских фондов.

Как заявил глава литовского МИД Ландсбергис, если Европейский фонд мира не продолжит работу, малые страны, такие как моя, будут менее способны помочь Украине своими ресурсами.