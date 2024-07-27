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В США засомневались в эффективности санкций

Американские власти признают чрезмерное использование санкций против других стран, причем в США растут сомнения в эффективности таких мер. Как пишет Washington Post, к настоящему времени Соединенные Штаты ввели в три раза больше санкций, чем любая другая страна.

Ограничительные меры применены в отношении трети всех государств, касаясь людей, имущества или организаций. При этом противники США наращивают свои усилия по совместной работе, чтобы обойти финансовые ограничения.

Подобная экономическая война может привести к сопутствующему ущербу, например, санкции в отношении Венесуэлы привели к экономическому спаду, примерно в три раза превышающему тот, который был вызван Великой депрессией в Соединенных Штатах.

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