3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В США засомневались в эффективности санкций
Американские власти признают чрезмерное использование санкций против других стран, причем в США растут сомнения в эффективности таких мер. Как пишет Washington Post, к настоящему времени Соединенные Штаты ввели в три раза больше санкций, чем любая другая страна.
Ограничительные меры применены в отношении трети всех государств, касаясь людей, имущества или организаций. При этом противники США наращивают свои усилия по совместной работе, чтобы обойти финансовые ограничения.
Подобная экономическая война может привести к сопутствующему ущербу, например, санкции в отношении Венесуэлы привели к экономическому спаду, примерно в три раза превышающему тот, который был вызван Великой депрессией в Соединенных Штатах.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов