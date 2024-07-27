В США засомневались в эффективности санкций

Американские власти признают чрезмерное использование санкций против других стран, причем в США растут сомнения в эффективности таких мер. Как пишет Washington Post, к настоящему времени Соединенные Штаты ввели в три раза больше санкций, чем любая другая страна.

Ограничительные меры применены в отношении трети всех государств, касаясь людей, имущества или организаций. При этом противники США наращивают свои усилия по совместной работе, чтобы обойти финансовые ограничения.