США завершат военную миссию в Ираке до конца 2021 года

США завершат военную миссию в Ираке до конца года. В стране не останется американских сил, выполняющих боевые задачи. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в ходе встречи с иракским министром обороны. Представитель Пентагона отметил, что стороны обсудили дальнейший этап военной миссии США в Ираке, который будет сосредоточен на "консультировании, помощи и обмене разведданными"в рамках кампании по борьбе с движением "Исламское государство".