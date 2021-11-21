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США завершат военную миссию в Ираке до конца 2021 года
США завершат военную миссию в Ираке до конца года. В стране не останется американских сил, выполняющих боевые задачи. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в ходе встречи с иракским министром обороны. Представитель Пентагона отметил, что стороны обсудили дальнейший этап военной миссии США в Ираке, который будет сосредоточен на "консультировании, помощи и обмене разведданными"в рамках кампании по борьбе с движением "Исламское государство".
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