США завершают иракскую и афганскую кампании

Продолжается и стремительный вывод американских частей из Афганистана. Местные правительственные войска сдают наступающим талибам города. Боевики контролируют около 85 % территории, где проживает почти половина населения.



Международные организации сообщают, что за этот год в стране погибли по меньшей мере 1700 мирных жителей.

Резкой активизации экстремистов ожидают и в Ираке. В стране еще сохраняется влияние ИГИЛ, а также других террористических группировок. Афганская кампания американцев погубила 100 тысяч человек, в Ираке погибло более полумиллиона.