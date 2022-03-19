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США заявляли, что не будут отправлять наступательное вооружение в Украину, но что-то снова пошло не так
Очередная порция лицемерия от Белого дома. Администрация Байдена ранее заявляла, что США не будут отправлять наступательное вооружение в Украину, но держать свое слово демократы не привыкли. И в новую партию военной помощи Вашингтон включил ударные беспилотники. Журналистка FoxNews поинтересовалась у Джейн Псаки такой переменой настроения Белого дома. В ответ получила недовольный взгляд и заученную фразу.
Журналистка FoxNews:
Пару дней назад вы назвали "Джавелины" и "Стингеры" оборонительным оружием, а МиГи наступательным оружием. Итак, как мы можем классифицировать ударные дроны, которые мы отправляем Украине?
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома:
Напомню всем, что Россия вторгается в Украину, а не наоборот. Украина не нападает на Россию. Они не идут в чужую страну и не вторгаются в эту страну. Мы отправляем в Украину то, что поможет им в обеспечении безопасности, и оружие, которое они эффективно используют для защиты своей страны от России.
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