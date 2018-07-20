США ждет экономический удар из Европы

ЕС уже разрабатывает ответные меры на случай, если Вашингтон введет лимиты на торговлю европейскими автомобилями. По словам торгового комиссара ЕС Сесилии Мальмстрем, новые шаги будут еще масштабнее, чем ответ на пошлины на импорт стали и алюминия. К слову, урегулировать торговый конфликт стороны попытаются уже на следующей неделе - в Вашингтоне пройдет встреча Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.