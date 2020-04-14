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Стадион английского "Тоттенхэма" станет большой лабораторией

Стадион английского "Тоттенхэма" станет большой лабораторией

В офисах стадиона будет проводиться тестирование на COVID-19. Это поможет улучшить диагностику и выявить как можно больше больных и носителей вируса. Также на стадионе разместятся амбулаторные врачебные кабинеты.

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