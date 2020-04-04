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Стадион "Боруссии" открывает двери для медперсонала

Домашняя арена дортмундской "Боруссии" Signal Iduna Park станет местом для медицинского персонала в дни борьбы с пандемией коронавируса. Именно сегодня стадион откроет для этих нужд свои двери. Главной задачей подобной локации станет обследование людей с симптомами вируса.

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