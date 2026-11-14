Стаи скворцов заполонили Рим, создав проблемы для водителей и коммунальщиков

В Риме город атаковали стаи скворцов, которые ночуют на деревьях в жилых районах. Каждое утро улицы, тротуары, дорожные знаки и припаркованные авто оказываются покрыты толстым слоем помета, а жители вынуждены ходить с зонтами, чтобы не запачкаться.

Птицы прилетают в Рим каждую осень и зиму в поисках пищи и убежища. Но в этом году сезонное явление превратилось в катастрофу: тротуары скользкие, в районах стоит резкий запах, а на автомойках очереди.

Клининговые компании активизировали уборку, а местные власти используют звуковые отпугиватели и свет, чтобы прогнать пернатых. Однако скворцы не покидают город.