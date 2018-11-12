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Стал известен мотив жительницы Австралии, которая подкладывала иголки в клубнику

Ее задержали накануне. Действия объяснили злобой. Суд полагает: женщина хотела разорить компанию, где работала, и несколько месяцев втыкала металлические предметы в ягоды, которые продавались в магазинах. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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