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Стала известна причина взрыва газовой цистерны в Грозном
4 человека, включая 2 детей, погибли, еще 5 пострадали в результате взрыва газовой цистерны на АЗС в Грозном. По данным МЧС, площадь пожара составила 900 кв. м. Его уже ликвидировали. Детонация была такой силы, что цистерна пролетела несколько сотен метров прямо во двор жилого дома. Автору кадров чудом удалось избежать смертельной встречи с раскаленным резервуаром.
Причина ЧП - нарушение техники безопасности при перекачке топлива
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ситуация находится под его личным контролем и "все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом". В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В оперативных службах сообщают, что причиной ЧП стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива.
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