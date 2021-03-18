Стала известна дата внеочередных парламентских выборов в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян назвал 20 июня этого года. Заявление сделано по итогам встречи с лидером оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. Ранее Пашинян уже заявлял, что в случае согласия парламентских сил власти готовы пойти на досрочные выборы для разрешения внутриполитического кризиса.