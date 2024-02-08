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Стала известна дата выхода интервью Такера Карлсона с президентом России

Мировые СМИ в ожидании сенсации. Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что опубликует интервью с президентом России на своем сайте в 18 часов по времени восточного побережья США (то есть в 2 часа ночи 9 февраля по Минску).

Анонс материала собрал уже более 94 млн просмотров.

Вот что пишут пользователи соцсетей:

  • "Разжигатели войны напуганы. Отличная работа, Такер!";

  • "В Европе все российские СМИ запрещены. Их цензурируют. Так что я рад, что вы даете нам представление о российской точке зрения, и я искренне надеюсь, что открытый диалог станет путем к прекращению кровопролития".

Западные СМИ ополчились на Карлсона еще до выхода интервью. Илон Маск же потребовал арестовать тех, кто выступает в поддержку репрессий в отношении журналиста.

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