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Стала известна дата выхода интервью Такера Карлсона с президентом России
Мировые СМИ в ожидании сенсации. Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что опубликует интервью с президентом России на своем сайте в 18 часов по времени восточного побережья США (то есть в 2 часа ночи 9 февраля по Минску).
Анонс материала собрал уже более 94 млн просмотров.
Вот что пишут пользователи соцсетей:
"Разжигатели войны напуганы. Отличная работа, Такер!";
"В Европе все российские СМИ запрещены. Их цензурируют. Так что я рад, что вы даете нам представление о российской точке зрения, и я искренне надеюсь, что открытый диалог станет путем к прекращению кровопролития".
Западные СМИ ополчились на Карлсона еще до выхода интервью. Илон Маск же потребовал арестовать тех, кто выступает в поддержку репрессий в отношении журналиста.
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