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Стала известна личность лондонского террориста

Иммигрант из Судана - 29-летний Салих Хатер - накануне протаранил ограду у здания парламента. Подозреваемый - студент с британским гражданством. Ранее он не попадал в поле зрения полиции. Сейчас контртеррористическое подразделение проводит обыски по трем адресам в регионе Мидлендс, где жил подозреваемый.

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