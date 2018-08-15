Стала известна личность лондонского террориста

Иммигрант из Судана - 29-летний Салих Хатер - накануне протаранил ограду у здания парламента. Подозреваемый - студент с британским гражданством. Ранее он не попадал в поле зрения полиции. Сейчас контртеррористическое подразделение проводит обыски по трем адресам в регионе Мидлендс, где жил подозреваемый.