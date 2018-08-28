Стала известна причина отмены визита госсекретаря США Майкла Помпео в КНДР

Как сообщает издание Washington Post, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял такое решение из-за письма, полученного из Пхеньяна. Послание от высокопоставленного генерала Ким Ен Чхоля было написано в агрессивной форме. Американские власти пришли к выводу, что запланированный на конец августа визит Помпео в КНДР вряд ли пройдет успешно. Ранее Трамп писал на своей странице в "Твиттере", что причиной отмены визита в Пхеньян стал "недостаточный прогресс в денуклеаризации Корейского полуострова".