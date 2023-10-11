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Стала известна причина столкновения поездов в московском метро
Причиной столкновения поездов на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена стала ошибка машиниста, ехавшего без пассажиров поезда, он вручную отключил систему АРС (автоматическая система регулирования скорости), пишет БЕЛТА.
Машинист поезда подтвердил, что совершил такую серьезную ошибку, при этом у него больше 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором.
Во время столкновения машинист получил перелом ноги. Ему оказали медицинскую помощь. Всего четыре человека обратились за медицинской помощью, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Продолжаются восстановительные работы, в ближайшие несколько часов движение будет полностью возобновлено.
Фото:pixabay.com
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