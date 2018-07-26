Стала известна программа 75-го Венецианского кинофестиваля. В главном конкурсе - два десятка работ. Среди них - нашумевший проект Альфонсо Куарона "Рим", "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса, "Баллада Бастера Скраггса" братьев Коэнов и вестерн Жака Одияра "Братья Систерс". Международное жюри фестиваля возглавит режиссер Гильермо дель Торо, в прошлом году он получил "Золотого льва" за "Форму воды". Откроется смотр фильмом Демиена Шазелла "Человек на Луне" - это биографическая драма об астронавте Ниле Армстронге и миссии "Аполлон-11". Главную роль исполнил Райан Гослинг. В белорусский прокат картина должна выйти в ноябре.