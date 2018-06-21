Стала известна вероятная дата встречи лидеров США и России

Ожидается, что Дональд Трамп и Владимир Путин проведут двусторонние переговоры уже в следующем месяце в Вене. По данным газеты "Таймс", встреча должна состояться или до брюссельского саммита НАТО, или после визита Трампа в Великобританию. Отметим, Президент Соединенных Штатов, выступая накануне в Миннесоте, заявил, что хочет поладить с Россией. Впрочем, подобные заявления звучали из уст Трампа уже неоднократно.