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Стали известны данные по погибшим в Ливане

По данным Министерства здравоохранения Ливана, общее число погибших в результате авиаударов в Бейруте, взрывов пейджеров и раций достигло 70 человек. Среди убитых помимо командиров "Хезболлаха" есть гражданские, включая детей, пострадавших свыше трех тысяч. Спасатели продолжают разгребать завалы, 23 человека числятся пропавшими без вести.

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