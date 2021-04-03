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Стали известны детали атаки на Капитолий в США

Преступником оказался 25-летний афроамериканец Ноа Грин

Мужчина на автомобиле протаранил КПП у здания Конгресса и с ножом бросился на офицеров

. И без того в укрепленный район моментально были стянуты дополнительные силы Национальной гвардии. В результате атаки погиб один из сотрудников правоохранительных органов и сам нападавший, 3 человека серьезно пострадали.

Место происшествия оцеплено. ФБР подключилось к расследованию инцидента

Примечательным остается то, что менее чем за 2 часа до совершения преступления Ноа Грин опубликовал в своем аккаунте в "Инстаграм" несколько сториз. Там он поместил ссылки на видео с представителями религиозного движения "Нация ислама". При этом, как поспешили заверить в полиции, говорить об акте терроризма пока рано.

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