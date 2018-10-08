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Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

Новость последнего часа. Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по экономике. Награда присуждена Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру. Церемония награждения представленных лауреатов пройдет в Осло 10 декабря.

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