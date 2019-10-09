Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии

В этом году ими стали химики Джон Гуденаф, Стенли Уилтингэм и Акира Есино за развитие литий-ионных батарей. По традиции имена претендентов держатся в тайне. Лауреаты премии, как известно, кроме медали, получают около миллиона долларов. Завтра станут известны имена в области литературы сразу за два последних года, так как в 2018-м премия не вручалась из-за скандала.



