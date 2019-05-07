3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Стали известны первые данные черных ящиков самолета Superjet 100
Стали известны первые данные черных ящиков самолета Superjet 100, который загорелся в Шереметьеве при жесткой посадке.
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, причиной авиакатастрофы мог стать скачок напряжения при попадании в грозовой фронт. В лайнер ударила молния, что спровоцировало цепочку отказов систем воздушного судна. Из-за этого пилоты приняли решение о возвращении в аэропорт вылета. Среди других версий трагедии следствие рассматривает и неоправданные действия летчиков. Так, при посадке экипаж по неустановленной причине начал увеличивать скорость. В результате этого самолет приземлился на середине аэродрома. Анализ бортовых самописцев сейчас продолжается. Регистратор параметров оказался сильно поврежден. А речевой - в нормальном состоянии. Напомним, самолет "Аэрофлота" загорелся в воскресенье сразу после жесткой посадки. Погиб 41 человек.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
Настоящая венецианская карусель появится в Минске к Рождеству
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все