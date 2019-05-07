Стали известны первые данные черных ящиков самолета Superjet 100, который загорелся в Шереметьеве при жесткой посадке.



Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, причиной авиакатастрофы мог стать скачок напряжения при попадании в грозовой фронт. В лайнер ударила молния, что спровоцировало цепочку отказов систем воздушного судна. Из-за этого пилоты приняли решение о возвращении в аэропорт вылета. Среди других версий трагедии следствие рассматривает и неоправданные действия летчиков. Так, при посадке экипаж по неустановленной причине начал увеличивать скорость. В результате этого самолет приземлился на середине аэродрома. Анализ бортовых самописцев сейчас продолжается. Регистратор параметров оказался сильно поврежден. А речевой - в нормальном состоянии. Напомним, самолет "Аэрофлота" загорелся в воскресенье сразу после жесткой посадки. Погиб 41 человек.