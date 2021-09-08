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Стали известны подробности гибели главы МЧС России Е. Зиничева
Печальная новость пришла из России. Там произошла трагедия и большая утрата. Погиб глава МЧС страны Евгений Зиничев.
Во время смотра практики ведомства по эвакуации из горящего госпиталя министр находился на скале рядом с извеным кинематографистом - режиссером фильма "Территория" Александром Мельником. Тот поскользнулся и сорвался с обрыва. В попытке спасти человека генерал-полковник, не раздумывая, прыгнул в воду, но, ударившись о камень, разбился. Погиб и режиссер.
Накануне МЧС объявило о начале опытно-исследовательских учений в арктической зоне. По трагическому стечению обстоятельств они стали последними для министра Зиничева. Ему было 55 лет.
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