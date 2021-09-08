Стали известны подробности гибели главы МЧС России Е. Зиничева

Во время смотра практики ведомства по эвакуации из горящего госпиталя министр находился на скале рядом с извеным кинематографистом - режиссером фильма "Территория" Александром Мельником. Тот поскользнулся и сорвался с обрыва. В попытке спасти человека генерал-полковник, не раздумывая, прыгнул в воду, но, ударившись о камень, разбился. Погиб и режиссер.